В Доме правительства Чувашии установят камеры видеонаблюдения на общую сумму в 3,8 миллиона рублей

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 17 ноября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что в Доме правительства Чувашии собираются установить камеры видеонаблюдения. На это власти готовы потратить 3,8 миллионов рублей. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому задания, 110 камер буду установлены на первых 15 этажах здания. На первом этаже смонтируют 30 камер, на 15-м - 8. На остальных этажах будет по 5-6 камер. Без видеонаблюдения останутся технический этаж, торжественный зал и двухэтажная подвальная пристройка.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 17 ноября. Он должен будет завершить работу до 25 декабря.