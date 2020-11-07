В Чувашии хотят ввести “тихий час” с 13.00 до 15.00

Принять участие в голосовании на портале "Открытый город" можно до 20 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых регионах России уже введены “тихие часы” не только ночью, но и днем - с 13.00 до 15.00. Всех шумящих в это время штрафуют на суммы от тысячи до 15 тысяч рублей. Такое может появится и в Чувашии. Мэрия Чебоксар и Госслужба по делам юстиции уже организовали опрос на эту тему на портале “Открытый город”.

- С юридической точки зрения шум - это любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время он равен 55 дБ, а в ночное - 45 дБ, - отмечается в сообщении.

Если “тихий час” в республике поддержат большинство голосующих, его введут. Поделиться своим мнением можно до 20 ноября.