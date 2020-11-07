В Татарстане составили официальные правила пользования метро

Перевозчик вправе требовать от пассажира соблюдения этих правил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кабинет Министров Татарстана выпустил постановление об утверждении правил пользования метрополитеном. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно новым правилам, в метро нельзя находиться в зловонной или пачкающей одежде и обуви, равно как и без них. Также пассажирам запрещено перевозить дурно пахнущие сумки.

Легко бьющие, колющие и режущие предметы, лыжи и коньки, садовый инструмент с открытыми острыми частями, а также сноуборды и складные велосипеды нужно перевозить в чехле, а животных (за исключением собак-поводырей) - в клетках или коробках с глухим дном. Заходя в вагон людям нужно снимать с плеч сумки и рюкзаки.

На территории метро нельзя пользоваться музыкальными инструментами и колонками без письменного на то разрешения.

В документе также отмечено, что при перевозке детей на колясках перед входом на эскалатор, лестничный марш или вагон нужно взять ребенка на руки. При входе в вагон или выходе из него коляску надо вкатить/выкатить в первую очередь.

Перевозчик вправе требовать от пассажира соблюдения этих правил.