Сергей Морозов наградил школьников из Ульяновска, которые помогли пожарным спасти село от огня

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов лично наградил трех школьников из Ульяновска, которые помогли пожарным спасти село от огня. Напомним, 14 октября девятиклассники Артем Коновалов и Антон Шикунов и восьмиклассник Дмитрий Прохоров заметили возгорание сухой травы между поселком Кротовка и селом Арское.

Ребята сразу позвонили спасателям, а до их приезда решили самостоятельно тушить пожар лопатами и метлами. Когда пожаром занялись специалисты, школьники находили новые участки горения, а также несколько раз съездили за питьевой водой в село на велосипедах.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

За исполнение гражданского долга и проявленный героизм в торжественной обстановке Морозов вручил мальчикам памятный подарок - именные часы.