В Ульяновске в одном из гаражей сгорели сразу две "ГАЗели"

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

В четверг, 5 ноября, в гаражном боксе на улице Урицкого в Ульяновске загорелась сначала одна “ГАЗель”, а от нее - другая такая же. Пожар обнаружил хозяин автомобилей, который оперативно вызвал на место спасателей.

Прибывшие на место пожарные возгорание потушили. Никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о “ГАЗелях”. У первой огнем повреждена кабина, моторный отсек и половина тента, у второй - тент и боковое зеркало. Что стало причиной ЧП, предстоит выяснить специалистам, сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.