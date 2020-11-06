В Ульяновске до конца ноября установят 11 новых светофоров

Некоторые светофоры снабдят специальными кнопками, нажимая на которые горожане смогут сами вызывать “зеленый” сигнал. Фото: Ольга Крыльцова

Стало известно, что до конца ноября текущего года в Ульяновске установят 11 новых светофоров: четыре - на перекрестках, семь - на пешеходных переходах. Последние снабдят специальными кнопками, нажимая на которые горожане смогут сами вызывать “зеленый” сигнал.

Так, светофоры появятся на пересечении проспекта Нариманова с улицами Симбирской и Немировича-Данченко, пересечении улиц Репина и Скочилова, Тельмана и Жуковского, Гая и Локомотивной. Также их установят возле домов №№14 и 51 на улице Ленинского Комсомола, дома №7 на улице Ульяновского, дома №7 на улице Туполева, дома №60 на улице Рябикова, дома №36 на улице Хрустальной и дома №25 на улице Камышинской.