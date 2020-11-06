"Эмоции только положительные": Форвард "Ак Барса" о дебюте за сборную России

Фото: ХК "Ак Барс".

Накануне стартовал первый этап хоккейного Евротура - Кубок Карьяла. Сборная России отправилась в Финляндию молодежным составом. Казалось, что национальной команде мало что светит на турнире, но в первом же матче молодые россияне разгромили финнов 6:2. Голом и результативной передачей отметился форвард "Ак Барса" Илья Сафонов. Для него, как и для большинства игроков этот поединок стал дебютным в сборной.

- Эмоции только положительные. Всегда приятно играть за сборную, прославлять наш народ и нашу страну. От игры получил удовольствие, но впереди ещё много работы, нужно наиграть связи с партнёрами. В ситуации с голом, просто вышел на лёд, поймал визуальный коннект с Васей Подколзиным, а дальше действовал так, как тренеры учили, - прокомментировал клубной пресс-службе свой дебют Сафонов.