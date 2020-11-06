"Обращался по имени и отчеству, чем и внушил доверие": Татарстанец лишился 265 тысяч рублей, поверив мошеннику

Афериста пока не поймали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Еще один житель Татарстана стал жертвой мошенников. В полицию с заявлением обратился 52-летний житель Чистополя. Он перевел мошенникам деньги с двух банковских карт.

- Потерпевшему позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка. При разговоре обращался по имени и отчеству, чем и внушил доверие. Звонивший сообщил, что с банковской карты чистопольца производятся сомнительные операции, а именно попытка перевода на сторонний счет денежных средств. Чтобы предотвратить данные переводы нужно сообщить все реквизиты банковской карты, - прокомментировали в пресс-службе МВД республики.

Поверив звонившему, мужчина назвал все запрошенные данные, в том числе и коды подтверждения. Затем, звонивший уточнил, нет ли у потерпевшего иных карт. Если есть, необходимо снять все накопленные деньги и перевести их на безопасный счет.

Мужчина снял и перевел на указанные звонившим незнакомые номера телефонов все свои накопления. В результате мошеннических действий мужчина лишился 265 000 рублей.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Пока вычислить афериста не удалось.