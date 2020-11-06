Будет сдерживать Мбаппе и Влашича: Защитник "Рубина" вызван в сборную Швеции

Фото: ФК "Рубин".

Сборная Швеции объявила состав на матчи против Дании, Хорватии и Франции. В число призванных под знамена национальной команды попал и защитник "Рубина" Карл Старфельт. Для него это второй вызов в сборную.

Товарищескую игру против Дании сборная Швеции проведёт 11 ноября. В Лиге Наций шведы сыграют с Хорватией 14 ноября, с Францией — 17 ноября. Пока Старфельт в официальных матчах не играл, довольствуясь лишь товарищеским поединком против сборной России. Впрочем, возможно именно он поможет сдержать атаки Влашича, Модрича, Мбаппе и Гризманна в матчах с Хорватией и Францией.