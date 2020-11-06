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Общество

“Арбат” в чувашском Батырево благоустроят за 4 миллиона рублей

В сквере установят скамейки, фонари, урны и цветочницы, а также положат брусчатку
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Исполнитель тендера уже определен. Работы он начнет 10 января будущего года.

Исполнитель тендера уже определен. Работы он начнет 10 января будущего года.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация Батыревского района определилась с подрядчиком, который благоустроит сквер “Арбат” в селе Батырево. Работы он согласился выполнить за 4 миллиона рублей, что на 667 тысяч меньше первоначальной цены. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Благоустройство коснется пешеходной зоны в районе домов №15, 17 и 19 на улице Комарова. До 1 июля будущего года там должны положить брусчатку и установить семь двухсторонних скамеек, шесть фонарей, семь урн и две цветочницы. Работы начнутся 10 января 2021.