“Арбат” в чувашском Батырево благоустроят за 4 миллиона рублей

Исполнитель тендера уже определен. Работы он начнет 10 января будущего года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация Батыревского района определилась с подрядчиком, который благоустроит сквер “Арбат” в селе Батырево. Работы он согласился выполнить за 4 миллиона рублей, что на 667 тысяч меньше первоначальной цены. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Благоустройство коснется пешеходной зоны в районе домов №15, 17 и 19 на улице Комарова. До 1 июля будущего года там должны положить брусчатку и установить семь двухсторонних скамеек, шесть фонарей, семь урн и две цветочницы. Работы начнутся 10 января 2021.