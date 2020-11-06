Число летальных случаев коронавируса в Марий Эл достигло 67

С начала пандемии COVID-19 подхватили 6 392 жителя республики. Фото: Александр АБРАМОВ

За минувшие сутки в Марий Эл выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом, выписали 73 выздоровевших пациентов и подтвердили смерть одного инфицированного. Такие цифры в пятницу, 6 ноября, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подхватили 6 392 жителя республики. На данный момент 5 182 из них поправились, а 67 - скончались. Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1 072 человека: 1 059 - с пневмонией, 324 - еще и с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 190 пациентов, а в состоянии средней степени тяжести - 882. К аппаратам искусственной вентиляции подключены 23 больных, в кислородной поддержке нуждаются - 460.