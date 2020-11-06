В Чувашии слесарь мусороперерабатывющего завода погиб, упав внутрь пресса

С места происшествия. Фото СУ СКР Чувашии

Трагедия произошла в 12.00 в среду, 4 ноября, в Новочебоксарске. Там 54-летний слесарь-ремонтник во время работ на мусороперерабатывающем прессе упал внутрь ни получил травмы, оказавшимися смертельными. Он скончался на месте происшествия.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Сразу после сообщения о произошедшем на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Ими был произведен тщательный осмотр и опрошены очевидцы.

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются конкретные должностные лица организации, ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности.