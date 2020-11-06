В Ульяновске маршрутка сбила пенсионерку, которая переходила дорогу по “зебре”

С места произошедшего пешеход была госпитализирована. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 5 ноября, у дома №32а на улице Оренбургская в Ульяновске произошла авария. Маршрутка сбила 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пенсионерка была госпитализирована.

Известно, что за рулем “ГАЗ-322132” на момент ДТП находился 36-летний мужчина с водительским стажем в 17 лет.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек получил травмы различной степени тяжести. В 22 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.