С 2021 года в Татарстане повысится стоимость социальных проездных билетов

Сейчас социальные проездные для детей можно приобрести за 307 рублей, для взрослых - за 505. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в Татарстане планируют повысить стоимость единых месячных социальных проездных билетов. Так, стоимость детского “проездного” увеличиться до 320 рублей, а “проездного” для участников ВОВ, бывших военнослужащих, ветеранов труда и инвалидов - до 526 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отметим, что сейчас социальные проездные для детей (детей-инвалидов, детей из многодетных семей, детей-сирот) можно приобрести до 307 рублей, для взрослых - за 505.