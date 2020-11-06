Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем Конституции республики

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня, 6 ноября, в Татарстане традиционно отмечается День Конституции республики. С этим праздником местных жителей уже поздравил глава региона Рустам Минниханов. Он пожелал им трудовых успехов, оптимизма, доброго здоровья, счастья и благополучия.

В своем обращении Минниханов также отметил, что республиканские власти глубоко признательны федеральному руководству и лично Президенту России Владимиру Путину за неизменную поддержку их инициатив и проектов.

- Заметна позитивная роль Конституции Татарстана в развитии системы общественных отношений. Равенство всех национальностей и социальных групп, установленное в Основном законе республики, является фундаментом её общественно-политической стабильности. Непреложная задача всех органов власти и общественных объединений – постоянная забота о сохранении межнационального и межконфессионального мира, гражданского согласия, - заметил глава региона.