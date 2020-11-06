В Казани в колонию строгого режима пытались перебросить телефоны и краску для татуировок

Вот такую посылку пытались перебросить в колонию. Фото УФСИН РТ

Сотрудникам УФСИН Татарстана стало известно, что на территорию ИК-19 запрещенные предметы. Организовали засаду, и в нее попал 28-летний мужчина.

Задержание произошло на режимной территории, прилегающей к основному ограждению учреждения.

Во время обыска у мужчины изъяли сверток, в котором находились восемь сотовых телефонов, 40 сим-карт, одна флэш-карта, три зарядных устройства и гарнитура к сотовым телефонам, колода игральных карт, два тюбика краски для нанесения татуировок, одна бензиновая зажигалка.

- В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении - сообщили в УФСИН Татарстана. - Попытки доставки на территорию колонии запрещенных предметов проводится проверка.