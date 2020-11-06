В Чувашии строят две вертолетные площадки для санавиации

Благодаря вертолетам удалось оказать помощь тяжелым больным. Фото минздрава Чувашии

Во время селекторного совещания с регионами, которое проводили в минздраве России, глава ведомства в Чувашии доложил о ходе строительства двух вертолетных площадок для санавиации.

Напомним, что в регионе в рамках национального проекта "Здравоохранение" строятся сразу две вертолетные площадки с разметкой и подсветкой. Они находятся на базе Центральной районной больницы Алатырского района и Больницы скорой медицинской помощи, сообщили в минздраве Чувашии.

Уже уложены бетонные покрытия посадочных площадок, завершается обустройство подъездов к ним. В Алатыре завершается этап установки освещения. Обе вертолетные площадки будут введены в строй еще до конца ноября.

Благодаря санавиации в республике с начала проекта уже было совершено 27 вылетов в районы республики, эвакуировано 27 пациентов, в том числе один ребенок.