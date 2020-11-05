В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

Новыми жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 60-ти и 67-ми лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 5 ноября, стало известно еще о двух летальных случаях коронавируса в Татарстане. Новыми жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 60-ти и 67-ми лет. Первый был госпитализирован с внебольничной пневмонией, второй - с полисегментарной пневмонией. Оба больных имели хронические заболевания.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщили в пресс-службе местного Минздрава.

Напомним, с начала пандемии в республике выявили 8 649 случаев COVID-19. На данный момент 7 676 больных выздоровели, а 114 - скончались.