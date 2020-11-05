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Общество

“Водоканал” выплатит более 95 тысяч рублей водителю, который наехал на открытый люк в Чебоксарах

В результате наезда его автомобиль получил значительные механические повреждения
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Инцидент у дома №15 на улице Бондарева произошел еще в июле текущего года.

Инцидент у дома №15 на улице Бондарева произошел еще в июле текущего года.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Водитель из Чебоксар смог отсудить у “Водоканала” более 95,8 тысяч рублей после того, как наехал на открытый люк. Инцидент у дома №15 на улице Бондарева произошел еще в июле текущего года. После наезда “Лада” получила значительные механические повреждения. По заключению эксперта ущерб составил 95 822 рубля, сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

Отметим, что крышки люком должны плотно прилагать к их корпусам и не отклоняться от уровня дороги более чем на 2 сантиметра. Все нарушения должны быть устранены в течение суток. Места, где проходят работы по установке новых люков, должны быть огорожены соответствующими знаками. “Водоканал” не смог доказать свою невиновность и проиграл дело.