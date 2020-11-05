Более 9,5 нарушений за 10 дней: В Казани подсчитали, сколько человек продолжают ездить без масок в общественном транспорте

Фото: мэрия Казани.

За 10 дней в общественном транспорте Казани выявили более 9,5 тысяч нарушителей масочного режима. Рейды проходили с 26 октября по 4 ноября.

Проверку проводили сотрудники Комитета по транспорту Казани, контрольно-ревизорская служба МКУ «Организатор пассажирских перевозок», контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий.

Всего проверено 5115 единиц общественного транспорта. Проверка проходила на 191 контрольной точке. В результате рейдов выявлено 9 тыс. 543 пассажира без масок. Из них 9 тыс. 227 надели маски после замечания, 316 пассажиров покинули общественный транспорт из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.