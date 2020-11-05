В Управлении здравоохранения Набережных Челнов опровергли слухи о нехватке кислорода для пациентов в инфекционной больнице

По словам Николаева, все больные получают определенный поток кислорода в зависимости от степени дыхательной недостаточности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях появилась информация о нехватки кислорода для пациентов в инфекционной больнице. Однако начальник управления здравоохранения города Александр Николаев в разговоре с журналистами опроверг эту информацию. Он заметил, что снабжение учреждений медицинским кислородом находится на контроле, и все больные получают определенный поток кислорода в зависимости от степени дыхательной недостаточности.

Николаев также отметил, что под контролем управления находится и наличие лекарств в государственных аптеках города.

- В случае необходимости сообщается о снижении количества лекарств. У каждого препарата существуют аналоги. Поэтому при отсутствии препаратов надо смотреть наличие аналогов. Этот вопрос надо рассматривать детально, по каждому лекарству конкретно,- заявил Николаев.