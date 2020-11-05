В Марий Эл иномарка вылетела в кювет и опрокинулась: два человека госпитализированы

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

В среду, 4 ноября, на 67 километре автодороги “Вятка” в Медведевском районе произошла авария. В 2.20 автомобиль Cherry съехал в кювет, после чего опрокинулся. По предварительным данным, 47-летняя водитель не справилась с управлением.

С места ДТП с различными травмами были госпитализированы как сама водитель, так и 26-летний пассажир иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

- Сотрудниками Госавтоинспекции республики за минувшие 2 дня пресечено 503 нарушения правил дорожного движения, из них 10 - за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отмечают в управлении.