В Казани беременная женщина провалилась в размытую яму

К счастью, женщина не пострадала.

Несчастный случай произошел в среду, 4 ноября, на озере Лебяжье в Кировском районе столицы Татарстана. Прогуливаясь по обновленной набережной озера, беременная женщина сошла с тропинки и, пройдя несколько шагов, провалилась в размытую яму. Там на ее дне во время дождя скопилась вода, и она успела заболотиться. Самостоятельно выбраться женщина не смогла, и к ней на помощь поспешила ее мать.

Но и вторая женщина увязла в этом болоте. Тогда на место происшествия поспешили отец беременной женщины и прохожий. Им вдвоем удалось вызволить из западни двух женщин.

Мужчины обозначили опасное место ветками, чтобы больше никто не провалился.