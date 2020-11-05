В казанских МФЦ начали оказывать новые услуги

Срок предоставление услуг составляет 10 календарных дней со дня приема документов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Казани теперь могут получить четыре новые услуги в Многофункциональный центрах (МФЦ). Среди таковых:

1. предоставление справки о наличии или отсутствии задолженности по алиментам;

2. предоставление постановлений судебного пристава-исполнителя, вынесенных в рамках исполнительного производства;

3. снятие запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, наложенного в рамках исполнительного производства;

4. снятие запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства, наложенного в рамках исполнительного производства.

Отметим, что подать заявление по этим услугам можно только при условии, что исполнительное производство было возбуждено на территории Татарстана. Срок предоставление услуг составляет 10 календарных дней со дня приема документов.