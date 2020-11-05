В Казани работник не смог вылезти из цистерны, ему помогли спасатели

С места происшествия Фото: ЗПСО-2 ПСО МЧС РТ

Сообщение о том, что одному из сотрудников автозаправки, расположенной на Сибирском тракте в Советском районе столицы республики, необходима помощь, поступило в службу "112" в 1.13 в среду, 4 ноября. 64-летний мужчина залез внутрь вкопанной в землю цистерны, а обратно взобраться наверх уже не смог.

Глубина цистерны оказалась три метра Фото: ЗПСО-2 ПСО МЧС РТ

Прибывшие на место происшествия спасатели ЗПСО№2 Поисково-спасательной службы Татарстана. Они помогли мужчине выбраться с глубины трех метров, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. Мужчина не пострадал.