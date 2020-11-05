У главы Минобразования Татарстана появились два новых заместителя

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана

В Татарстане назначили двух новых заместителей министра образования и науки. Ими стали бывший зам руководителя Департамена надзора и контроля в сфере образования ведомства Рамис Музипов и экс-начальник отдела образования по Вахитовскому и Приволжскому районам Управления образования Исполкома Казани Минзалия Закирова. Соответствующие распоряжения уже подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отметим, что Музипов стал не только заместителем министра образования региона, но и руководителем Департамента надзора и контроля в сфере образования ведомства.