Фото: мэрия Казани.

Всероссийский географический диктант в Казани напишут на 18 площадках, а также в режиме онлайн. Ежегодная акция пройдет 29 ноября.

В очном формате мероприятие запланировано по всей стране с 12.00 до 13.00 по местному времени. Так, казанцы смогут написать диктант в ряде городских школ, в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история», в Казанском инновационном университете, в Казанском суворовском военном училище Министерства обороны РФ и на других площадках.

Все желающие смогут принять участие в диктанте онлайн. Акция стартует 29 ноября и продлится в течение нескольких суток. Свой результат можно будет узнать сразу же после прохождения тестирования, предварительная регистрация не требуется.

Напомним, географический диктант проходит ежегодно с 2015 года. Участники акции анонимно отвечают на вопросы по географии России. Некоторые задания касаются общеизвестных фактов, другие требуют образного мышления, системной логики, глубокой эрудиции.

За пять лет в проекте приняли участие более 1,3 миллиона человек. С 2015 по 2019 годы число участников акции выросло в шесть раз. В прошлом году к диктанту присоединилось более 420 тысяч человек. Акция прошла во всех регионах России, а также в 106 иностранных государствах. Свои знания по географии проверяли на всех континентах, кроме Антарктиды, а также на Международной космической станции.