Житель Чувашии нашел в мусорке банковскую карту и потратил с нее почти 27 тысяч рублей

Чтобы не вводить пин-код, подсудимый делал покупки на сумму менее тысячи рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Ленинском районном суде вынесли приговор местному жителю, который воспользовался чужой банковской картой. Ее мошенник нашел в мусорном контейнере в одном из дворов в Чебоксарах. Чтобы не вводить пин-код, он делал покупки на сумму менее тысячи рублей, но в общей сложности все равно потратил 26 976 рублей.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к году исправительных работ с удержанием 5% заплаты в доход государства. Кроме того, все потраченные с банковской карты деньги мужчина должен будет вернуть владельцу.