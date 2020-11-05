НОВАЯ органическая сертифицированная коллекция для ухода за полостью рта ORGANIC PEOPLE

Фото предоставлено рекламодателем.

Бренд органических товаров для дома Organic People выпустил новую коллекцию продуктов для ухода за полостью рта. В нее вошли пять органических сертифицированных зубных паст и ополаскиватель для полости рта с яркими натуральными вкусами.

Полная безопасность и чистота составов новых средств подтверждены главным европейским экосертификатом COSMOS ORGANIC. Наличие значка COSMOS ORGANIC на упаковке гарантирует, что 99% компонентов в составе имеют натуральное происхождение, а оставшийся 1% – полностью безопасные вещества из списка, одобренного учеными и экологами. Растительное сырье для продуктов было выращено на органических фермах и собрано в экологически чистых местах.

Продукты новой коллекции могут похвастаться шестью яркими натуральными вкусами: для удаления налета от табака и кофе-Blueberry Kiss, для защиты от кариеса-Ginger Fizz, для отбеливания для чувствительных зубов-Champagne Splash, для здоровья десен -Very Cherry, для отбеливания и защиты-Tropic Firework и Coconut & Mint.

Фото предоставлено рекламодателем.

В отличие от обычных паст в новых продуктах не содержатся потенциально опасные и агрессивные ингредиенты. Так, вы не встретите в них агрессивных моющих компонентов из нефтепродуктов, таких как SLS и SLES – вместо них использован мягкий компонент из кокосового масла. Также в новых сертифицированных продуктах отсутствуют парабены, синтетические загустители, красители, фтор, агрессивный антибактериальный компонент триклозан и агрессивное отбеливающее вещество Peroxide. Вместо них добавлены натуральные загустители, идентичные натуральным безопасные консерванты, натуральные энзимы папайи для бережного отбеливания, а также ксилит, растительные масла и экстракты для эффективной профилактики кариеса. Все это сделает новый уход за полостью рта ярким, безопасным и мегаэффективным!

Все продукты новой коллекции Organic People НЕ тестируются на животных.