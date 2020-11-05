УНИКС обыграл "Уману Рейер", Смит установил рекорд Еврокубка

Фото: БК УНИКС.

В очередном матче Еврокубка УНИКС в Казани принимал итальянскую "Уману Рейер". Подопечные Прифтиса настраивались на победу, уж больно хотелось взять реванш за гостевое поражение в первом туре.

В первой десятиминутке на площадке шла равная борьба, а вот во второй гости предприняли рывок и к большому перерыву оторвались на 9 очков - 49:40.

Дебют третьего периода казанцы провели очень мощно, догнав итальянцев после дальнего попадания Смита, 49:49. Теперь Джамар имеет на своем счету 225 трехочковых попаданий — лучший результат за всю историю Кубка Европы.

И главное, защищались хозяева так, что почти пять минут венецианцы не набрали на одного очка. Рывок УНИКСа 15-0, на табло 55:49. И все же без нервной концовки не обошлось. Все решилось в самой концовке, где точнее оказались казанцы - 90:87.