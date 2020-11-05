В Казани после застолья 38-летняя женщина зарезала своего сожителя

По факту убийства возбудили уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Совместная пьянка в квартире на улице Попова в Советском районе столицы Татарстана, которая началась вечером 3 ноября, завершилась трагически: 38-летняя женщина зарезала своего сожителя.

Застолье началось в квартире 44-летнего мужчины, где он проживал вместе с подругой. Отмечая наступающий праздник, пара поссорилась, и женщина схватилась за нож. Своего возлюбленного она ударила несколько раз, а затем испугалась и вызвала медиков. Но к приезду "скорой" и росгвардейцев пострадавший уже скончался.

Росгвардейцы задержали нетрезвую злоумышленницу и передали ее сотрудникам полиции и СУ СКР Татарстана. По факту убийства мужчины возбудили уголовное дело.