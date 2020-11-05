В Чувашии скончались еще трое зараженных коронавирусом людей

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За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще три смерти зараженных коронавирусом людей. Число летальных случаев инфекции там достигло 161. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели около 274 тысяч тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 10 198 больных (63 - накануне). Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. На данный момент 8 701 инфицированный выздоровел, однако новые случаи заражения продолжают выявляться ежедневно.