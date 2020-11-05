В Татарстане коронавирусом заразились еще 53 человека

С начала пандемии в республике выявили 8 649 случаев инфекции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 53 зараженных коронавирусом людей. Большинство из них - жители Казани (40). Остальные из Зеленодольского района (4), Набережных Челнов (3), Верхнеуслонского района (1), Дрожжановского района (1), Лаишевского района (1), Пестречинского района (1), Сабинского района (1) и Сармановского района (1). Три случая завозные, 50 - контактные.

Известно, что среди новых больных один несовершеннолетний, пятерым - от 18 до 30 лет, 23 - от 30 до 50 лет, 10 - от 50 до 60 лет, девятерым - от 60 до 70 лет, еще пятерым - от 70 до 80 лет. Восемь из них госпитализированы, 45 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике зафиксировали 8 649 случаев COVID-19. На данный момент 7 676 инфицированных выздоровели, 112 - скончались.