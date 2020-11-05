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Коронавирус Covid-19

Жительница Чувашии сдала неправильный тест на коронавирус после отдыха в Турции и получила штраф

Суд оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В суде ответчица свою вину полностью признала.

В суде ответчица свою вину полностью признала.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Чувашии решила отдохнуть в Турции. По прилету домой, она должна была сделать тест на коронавирус и загрузить результаты на сайт Госуслуг. Женщина сдала анализ методом иммунофертментного анализа крови, а не методом ПЦР. За это Калининский районный суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Ответчицу признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, действующих в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, опасного для окружающих. Женщина свою вину полностью признала.