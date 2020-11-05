В Татарстане два рыбака заблудись во время тумана

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В службу спасения "112" в среду, 4 ноября, в 16.52 поступил звонок от рыбака. Мужчина рассказал, что вместе с другом они отправились на моторной лодке на рыбалку на реку Ик в Мензелинском районе, но из-за тумана заблудились. Сейчас они находятся в камышах, кругом вода, берега не видно, продолжается сильный туман. Спасатели уточнили, откуда мужчины отправились в путь. Оказалось, что это произошло на пристани Мензелинского рыбзавода, пустились в путь они в сторону Юдинского острова. Сейчас у них заканчивается бензин и рыбаки сильно замëрзли.

На поиски замерзающих отправились спасатели ЗПСО №6 из Набережных Челнов.

Поиски осложнялось сильным туманом с видимостью 70 метров и менее. В 21.13 на расстоянии 12 км от берега спасатели обнаружили лодку Казанка-4 и рыбаков - жителей Мензелинска, мужчин 65-ти лет и 61-го года. Их доставили на берег и от госпитализации пенсионеры отказались, сообщили в МЧС Татарстана.