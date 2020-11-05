В Татарстане во время лобовой аварии погиб 25-летний водитель иномарки

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Авария с участием автомобиля "Газель" иномарки "ДЭУ Нексия" произошла 4 ноября в 21.15 на 31 километре автодороги "Казань-Малмыж" в Высокогорском районе республики. По предварительным данным, 22-летний водитель отечественного грузовика на скорости выехал на встречку и врезался в легковушку.

Во время лобового столкновения смертельные травмы получил 25-летний водитель иномарки. Он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Высокогорского района республики. Также уточнили, что окончательная вина обоих водителей будет установлена во время расследования причин столкновения.

Автомобили столкнулись лоб в лоб Фото: МВД по РТ

Водитель "Газели" госпитализирован с травмами.