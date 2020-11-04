Туман стал причиной задержки вылетов самолетов из аэропорта "Казань"

Фото предоставлено аэропортом "Казань"

Над столицей Татарстана уже несколько часов стоит туман. Густая пелена стала причиной сбоя расписания вылетов и прилетов самолетов в аэропорт имени Габдуллы Тукая.

Согласно электронному табло, с опозданием в полчаса вылетел рейс в Екатеринбург, а международный рейс в Ташкент (Узбекистан) вовсе перенесен на 14.00.

С опозданием отправятся два рейса в Москву - вместо 10.20 и 10.50 пассажиров пригласят на посадку в 12.10 и в 13.35.

Рейс в Стамбул (Турция) задержался на час - вылет был запланирован на 12.15 вместо 11.15.