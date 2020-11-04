Тинчуринский театр отпразднует свой 87-й день рождения драмой "Угасшие звезды"

Тинчуринский театр отмечает свой 87-й день рождения. Фото пресс-службы театра

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина 6 ноября празднует свой 87-й день рождения. В этот день для всех любителей и почитателей творчества Карима Тинчурина будет показана драма "Угасшие звезды" по пьесе 1922 года.

Для всех, кто в этот день придет в театр, подготовлена программа под названием "Прошел ты славный путь, наш театр!". Стартует она в 16.30 в фойе, где начнется интересный рассказ о прошлом и о сегодняшнем дне театра, который расскажут и покажут артисты и оркестр под управлением Ильяса Камала.

Сам спектакль начнется в 17.00, сообщили в пресс-службе театра.