В Чебоксарах выбрали нового сити-менеджера

Алексей Ладыков вновь избран сити-менеджером Чебоксар. Фото с портала мэрии Чебоксар

В столице Чувашии состоялось внеочередное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. Во время этого заседания народные избранники выбрали нового сити-менеджера Чебоксар.

Им стал Алексей Ладыков, за него проголосовало подавляющее количество депутатов - 30 человек. Новый контракт с ним заключен на пять лет.

На пост сити-менеджера столицы Чувашии выдвинули свои кандидатуры пять человек - Дмитрий Попов, Юрий Шакеев, Олеся Абашева, Алексей Ладыков и Владимир Владимиров. До голосования дошла только кандидатура Олеси Абашевой.