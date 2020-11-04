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В Казани прошел профилактический рейд "На дороге юный пассажир"

Проверяли, насколько безопасно чувствуют себя малыши во время движения транспорта
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Фото во время рейда предоставлено Госавтоинспекцией Казани

Фото во время рейда предоставлено Госавтоинспекцией Казани

В столице Татарстана сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, призванные для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Один из таких рейдов "На дорогах юный пассажир" в дни осенних каникул повели в Приволжском районе Казани на улице Карбышева. Там с 7.00 до 8.00 провели проверку более 60 легковушек. Место выбрано не случайно - рядом расположен детский сад, и родители, привозя детей в детское дошкольное учреждение, должны использовать детские удерживающие устройства.

Во время этого рейда выяснилось, что подавляющее большинство взрослых соблюдают правила и используют ДУУ. Только в одном случае автомобилей выявлен одно нарушение. На водителя-нарушителя наложили административный штраф 3000 рублей.