В Чебоксарах задержали водителя "Порше", скрывшегося после наезда на двух школьниц

С места происшествия Фото: принтскрин видео.

В столице Чувашии вечером 3 ноября иномарка "Порше" на скорости сбила двух девочек, переходящих дорогу на крыльце у мэрии. Школьницы - десятилетняя и девятилетняя, переходили дорогу в сторону площади Республики.

Сразу после наезда иномарка скрылась. Ее обнаружили через несколько часов на парковке, а 31-летний водитель сам позже явился в отдел полиции и признался в аварии.

На место происшествия выезжали сотрудники "скорой помощи". Они увезли пострадавших девочек в больницу. После обследования выяснилось, что школьницы получили ушибы и их здоровью ничто не угрожает.