В Татарстане соболезнуют по поводу кончины директора Азнакаевской школы

Во время отпуска в Турции в результате кораблекрушения погиб 37-летний директор Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья Мухитов Данияр Замилович. Он вместе с супругой был на прогулочном катере, который перевернулся в Средиземном море. Татарстанец стал единственным погибшим в этом происшествии.

На официальном сайте министерства образования появился некролог и слова соболезнования родным и близким погибшего:

"От имени коллектива Министерства образования и науки Республики Татарстан выражаем глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Мухитова Данияра Замиловича.

Данияр Замилович проработал в системе образования 15 лет, 5 из них – в должности руководителя Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он был честным, открытым, порядочным человеком и всю свою жизнь посвятил детям.

Искренне сочувствуем в этот трудный, скорбный час. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах навсегда".