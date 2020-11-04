Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Рустам Минниханов поздравил республику с Днем народного единства Фото: Правительство РТ

Глава республики сердечно поздравил всех жителей республики с Днём народного единства. Он от души пожелал всем здоровья и счастья. Рустам Минниханов отметил, что глубокий, непреходящий смысл этого подлинно всенародного торжества раскрывается уже в самом его названии: еще с 1612 году празднование освобождения Москвы от иноземных интервентов, положило начало преодолению братоубийственной смуты. С тех пор этот праздник служит символом единения нашего многонационального народа.

Кроме того, президент республики отметил, что праздник объединяет в себе немеркнущие идеалы гражданственности и патриотизма, духовного совершенствования и верности истинным ценностям. В нем глубокий смысл и он учит нас уважению к истории и культуре своей страны, её религиозным и общественным традициям.

- Символично, что празднование Дня народного единства неразрывно связано с одной из величайших духовных святынь России – Казанской иконой Божией Матери, с которой князь Дмитрий Пожарский вступил в освобождённую Москву, - отметил Рустам Минниханов.

В своем поздравление глава республики напомнил, что сегодня наша страна и мир в целом столкнулась с непростыми вызовами. Сейчас, как никогда раньше, важно укреплять межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие. Способствовать этому призван Год родных языков и народного единства, объявленный в Татарстане.