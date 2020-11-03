Мать из Казани, изрезавшая ножом двух сыновей-близнецов, может избежать колонии

В ближайшее время решение по делу женщины должен принять суд. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В Казани завершили расследование уголовного дела о нападении матери с ножом на сыновей-близнецов. Женщину обвиняют по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» и «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Выжил только один из мальчиков.

Но при все этом мать может избежать реального срока в колонии. Судебно-медицинская экспертиза нашла у нее признаки хронического психического расстройства в форме параноидной шизофрении.

- Течение болезни в тот момент, когда она напала на детей, и в последующем лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и руководить ими. Женщине требуется постоянное и интенсивное наблюдение специалистов. Сделать это можно только принудительно в период лечения в спецбольнице с интенсивным наблюдением, - уточнили в прокуратуре Татарстана.

Сейчас мать находится под стражей, и в ближайшее время суд рассмотрит ее дело.

Напомним, 1 марта 34-летняя женщина после ухода супруга напала с ножом на своих сыновей-близнецов. Она жестоко изрезала семилетних мальчиков. Выжил только один из братьев. Он смог дозвониться до отца и позвать его на помощь. Мать же после нападения попыталась покончить с собой, но медики успели ее спасти.