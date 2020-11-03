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Коронавирус Covid-19

Минздрав Татарстана объяснил, в каких случаях маски не помогут от коронавируса

В ведомстве заметили, что даже маска-респиратор не всегда эффективно может защитить человека от инфекций
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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По словам медиков, маска должна быть одноразовой, иначе она становится опасной.

По словам медиков, маска должна быть одноразовой, иначе она становится опасной.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Татарстана в очередной раз решил напомнить населению о том, что не все маски способны одинаково защитить от коронавируса. Так, например, не помогают, а даже вредят организму многоразовые маски, которые не стираются в горячей воде после каждого использования. Об этом на пресс-конференции во вторник, 3 ноября, сообщил главный пульмонолог ведомства Александр Визель.

По словам врача, маска должна быть одноразовой. Ведь даже маска-респиратор не может спасти от инфекции, если на ней нет двух клапанов. Если есть только один клапан, то пущей безопасности на него можно надеть медицинскую маску (одноразовую, конечно).

Напомним, что с начала пандемии в Татарстане выявили 8 549 случаев COVID-19. На данный момент 7 606 инфицированных выздоровели, 112 - скончались.

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