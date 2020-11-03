Жители Татарстана стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме

В таких случаях, у больного наблюдается высокая температура, тяжелая одышка, а также нарушение вкуса и обоняния.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Осенью в Татарстане стало наблюдаться увеличение числа тяжелых форм течения коронавируса. В таких случаях, у человека наблюдается высокая (38 градусов) температура, тяжелая одышка, а также нарушение вкуса и обоняния.
Об этом сегодня, 3 ноября, на пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в Приволжском федеральном округе Ирина Кравченко
При тяжелой форме COVID-19 больным требуется стационарное лечение. Отметим, что только накануне в Татарстане были госпитализированы 14 инфицированных граждан.
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