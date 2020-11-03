К концу недели в Татарстане ожидаются дожди и мокрый снег

Мокрый снег может пойти в воскресенье, когда столбики термометров ночью будут опускаться до -5, днем - до -1 градуса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 4 ноября, в Татарстане местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. При этом осадков в республике не ждут, а ветер будет умеренным. Ночью столбики термометров будут колебаться от -4 до +1 градуса, днем - от +3 до +8. Похожая ситуация в республике будет и в четверг, 5 ноября, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

С пятницы же в регионе местами ожидаются дожди. Днем станет прохладнее - от +2 до +7 градусов. Так же в субботу. А вот в воскресенье может пойти мокрый снег. Ночью столбики термометров будут опускаться до -5, а днем - до -1 градуса.