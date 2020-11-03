В Казани после ремонта открылось движение по всей улице Патриса Лумумбы

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Казани завершился ремонт участка улицы Патриса Лумумбы протяженностью 1,3 километра. Там уложили новый слой асфальта, установили дорожные знаки и ограждения, заменили дорожные и газонные бортовые камни, обновили тротуары, а также нанесли разметку со светоотражающими элементами. Кроме того, на участке появились несколько пандусов для маломобильных групп населения.

- В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Казанской агломерации в программу ремонта вошли 27 объектов дорожно-уличной сети, из них 9 - в Казани. В результате доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии по агломерации, к концу года составит 84%, - сообщает пресс-служба Минтранспорта Татарстана.