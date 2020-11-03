Трое школьников из Ульяновска помогли пожарным спасти село от огня

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Пожар в Засвияжском районе Ульяновска произошел еще 14 октября, но подробности этой истории стали известны лишь сейчас. Оказалось, что все могло закончится с большими потерями, если бы не трое местных школьника - девятиклассники Артем Коновалов и Антон Шикунов и восьмиклассник Дмитрий Прохоров. Именно они первыми заметили возгорание сухой травмы между поселком Кротовка и селом Арское.

Ребята сразу позвонили спасателям, а до их приезда решили самостоятельно тушить пожар. Для борьбы с огнем школьники использовали лопаты и метлы.

Когда пожарные прибыли, Артем указал им кратчайший путь к очагу возгорания, а также описал обстановку, заметив, что существует угроза распространения огня на населенный пункт.

- Получив необходимую информацию от ребят, старший лейтенант внутренней службы 4-ПСЧ Виктор Сафиуллин поставил задачу личному составу отделения взять лопаты, выкопать противопожарный ров и пролить его водой. Молодые люди активно помогали сотрудникам федеральной противопожарной службы. Ребята не жалели своих сил и практически не отставали от пожарных, - отмечают в МЧС Ульяновской области.

После, пожарные принялись тушить огонь. Школьники в это время находили новые участки горения сухой травы, а также несколько раз съездили за питьевой водой в село на велосипедах.

- Благодаря смелым и слаженным действиям неравнодушных парней удалось предотвратить распространение огня на жилые дома, расположенные в селе Арское, а также возможное возникновение лесного пожара, - замечают в чрезвычайном ведомстве области.