Житель Набережных Челнов продает "метеорит " за 99,9 тысяч рублей

Фото: avito.ru

Житель Набережных Челнов Егор опубликовал на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже "метеорита". Со слов продавца, космическое тело “было в употреблении”, но от этого не менее ценное. За него мужчина хочет 99 990 рублей. Возможен, правда, и обмен, но на что именно - не уточняется.

Егор отмечает, что "метеорит" весит 43 грамма, и он "не магнитный", что означает, возможно, "не обладает магнитными свойствами". Кроме того, на необычном “товаре” видны следы коррозии. Объявлением на данный момент заинтересовались 44 человека.